صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ میونسپل کمیٹی کی نئی مجوزہ حد بندی جاری کر دی گئی

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ میونسپل کمیٹی کی نئی مجوزہ حد بندی جاری کر دی گئی

لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا) ضلعی انتظامیہ نے لالہ موسیٰ میونسپل کمیٹی کی نئی مجوزہ حد بندی جاری کر دی۔

نئی حد بندی سینسس کے بلاک وائز نظام کے بجائے مواضعات کی بنیاد پر کی گئی ہے ،لالہ موسیٰ کے وہ نواحی دیہات جو عملی طور پر شہر کا حصہ بن چکے ہیں انہیں نئی حد بندی میں شامل کر لیا گیا ہے ،اس طرح لالہ موسیٰ میونسپل کمیٹی مجموعی طور پر 8مواضعات پر مشتمل ہو گی جن میں بدھو کالس، کائرہ، دھامہ، پرانا لالہ موسیٰ، قاضی کرم شاہ، سیدہ گول، ٹھیکریاں اور ویرووال شامل ہیں، ریونیو ریکارڈ کے مطابق ان مواضعات کے دائرہ اختیار میں آنے والا رقبہ حتمی منظوری کے بعد میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ کا حصہ تصور کیا جائے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر سپرنگ فیسٹیول

صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ

پنجاب بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ،قبول نہیں:ڈاکٹر حمیرا طارق

کمشنر کا گنگا رام ہسپتال میں سہولیات ، صفائی آپریشنز کاجائزہ

کارڈیالوجی ا نسٹیٹیوٹ ڈین کا چارج گائناکالوجسٹ کے سپرد

3انچارج انویسٹی گیشن تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس