صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم پکڑ نے کے بجائے تفتیشی جعلی رجسٹری کا تنازع نمٹانے لگا

  • گوجرانوالہ
ملزم پکڑ نے کے بجائے تفتیشی جعلی رجسٹری کا تنازع نمٹانے لگا

حسنین سٹی کی رہائشی نازیہ قیصر کا دھوکہ دہی سے اشٹام پیپر پر دستخط کرانے کا الزام مدعیہ خود اشٹام پیپر لیکر آ ئی ، مرضی سے دستخط کئے ،ملزم ضمانت پرہے :نوید انور

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )ملزم گرفتار کرنے کے بجائے مقدمہ کے تفتیشی نے پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ جعلی رجسٹری کا تنازع ختم کرانے کیلئے اشٹام پیپر پر دستخط کر ا لئے ۔بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ کے علاقے حسنین سٹی کی رہائشی نازیہ قیصر نے ایس ایس پی آپریشنز کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پراپرٹی ڈیلر وقاص بھٹہ نے کسی دوسرے کا پلاٹ اپنا ظاہر کر کے مجھے 24 لاکھ روپے میں فروخت کر کے اسکی جعلی رجسٹری بنوا دی تھی جس کو بوگس قرار دے کر محکمہ مال نے کینسل کر دیا تھا اور میں نے پراپرٹی ڈیلر وقاص بھٹہ کے خلاف18 دسمبر کو جعلسازی کا مقدمہ درج کر ایا تھا، مقدمہ کے تفتیشی سب انسپکٹر نوید انور جو ملزم کا ہمسایہ ہے نے تنازع ختم کر انے کا جھانسہ دے کر صلح کے اشٹام پیپر کر دستخط کر ا لئے اور تنازع ختم کرانے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیا اور ملزم کے خلاف میرا مقدمہ خارج کر انے کے درپے ہے ،لدھیوالہ پولیس کو ملزم گرفتار کرنے کے احکامات دیئے جائیں دوسری جانب سب انسپکٹر نوید انور نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ مدعیہ خود اشٹام پیپر لے کر آئی تھی اور مرضی سے دستخط کیے تھے جبکہ اسکے مقدمہ کا ملزم پراپرٹی ڈیلر وقاص بھٹہ عبوری ضمانت پر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

روڈ سیکٹر کی جاری،نئی ترقیاتی سکیموں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

آر پی او کی زیر صدارت سپیشل آپریشنز سیل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس

ٹریفک مسائل حل کیلئے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا حکم

مولانا فضل الرحمان آج کوٹ مومن کے موضع ہجن کا دورہ کر یں گے

کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھاگٹانوالہ کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

خوشاب میں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا اہم اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس