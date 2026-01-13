صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
میٹرو میونسپل کارپوریشن ختم ، سیالکوٹ شہر 2ٹاؤنز میں تقسیم

آلو چک، عطاری، دوبرجی آرائیاں، گلیاں، غازی پور، جودھے والی و دیگر علاقے شامل بونکن، دوبرجی ملیاں، فتح گڑھ، گوہد پور، حاجی پورہ ، ہرڑ ، مراد پور،مظفر پور ٹائون ٹو کا حصہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )میٹرو میونسپل کارپوریشن کو ختم کرکے سیالکوٹ شہر کو دو ٹاؤنز میں تقسیم کردیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن ٹاؤن ون کے ریونیو پٹوار آلو چک،ریونیو پٹوار عطاری، ریونیو پٹوار دوبرجی آرائیاں، ریونیو پٹوار گلیاں، ریونیو پٹوار غازی پور، ریونیو پٹوار کوٹلی بہرام ،ریونیو پٹوار جودھے والی، ریونیو پٹوار کاکے والی، ریونیو پٹوار ککڑ،ریونیو پٹوار میانہ پور، ریونیو پٹوار پنڈی آرائیاں، ریونیو پٹوار پورہ ہیراں، ریونیو پٹوار نیکا پورہ، ریونیو پٹوار رنگ پورہ، ریونیو پٹوار روحانہ،ریونیو پٹوار سیالکوٹ، ریونیو پٹوار تلواڑہ، ریونیو پٹوار اگووالی، میونسپل کارپوریشن ٹاؤن ٹو کے ریونیو پٹوار بونکن، ریونیو پٹوار دوبرجی ملیاں، ریونیو پٹوار فتح گڑھ، ریونیو پٹوار اراضی یعقوب ،ریونیو پٹوار حمزہ غوث، ریونیو پٹوار گوہد پور، ریونیو پٹوار حاجی پورہ ،ریونیو پٹوار ہرڑ ،ریونیو پٹوار مراد پور، ریونیو پٹوار مظفر پور، ریونیو پٹوار پکا گڑھا، ریونیو پٹوار رحمان پورہ، ریونیو پٹوار شتاپ گڑھا، ریونیو پٹوار عدالت گڑھا، ریونیو پٹوار ملکے کلاں کے علاقہ شامل ہیں ۔

