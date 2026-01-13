صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ :معمولی تنازع ، مسلح افراد کا 10 سالہ بچے پر تشدد

  • گوجرانوالہ
معاملہ رفع دفع کرانے والوں کو بھی گھر میں گھس کر پیٹ ڈالا ، مقدمہ درج

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر )معمولی تنازع پر مسلح افراد کا 10 سالہ بچے پر تشدد، گھر میں گھس کر خواتین اور بچی پر بھی تشدد، مقدمہ درج کر لیا گیا ، بتایاگیا ہے کہ نواحی گاؤں مدن چک میں سبحان گلی میں کھیل رہا تھا کہ ملزموں نے اس پر تشدد شروع کر دیا معاملہ رفع دفع کرانیوالوں کو بھی ملزموں نے گالم گلوچ کرتے ہوئے مارا پیٹامدعیہ بشریٰ بی بی کے مطابق ملزم بعدازاں زبردستی گھر میں داخل ہو گئے جہاں انہوں نے خواتین اور بچوں کو ٹھڈوں اور مکوں سے مارا پیٹا، مدعیہ کا کہنا ہے کہ ملزموں نے بھتیجوں، بھابھی اور بچی پر بھی حملہ کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں پولیس نے بشریٰ بی بی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ۔

