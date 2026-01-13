صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :وارداتوں میں شہری رقم ’موبائل فونز ’ کھاد ودیگرسامان سے محروم

ڈسکہ ، منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈکیتی و چوری کی وارداتوں میں شہری رقم ’موبائل فونز ’کھاد’بجلی میٹر ودیگرسامان سے محروم ہوگئے۔

موضع ملیکے کے عامر سے تین ڈاکوؤں نے موبائل فون چھین لیا ، ملیکے کے عثمان سے تین ڈاکوؤں نے 800 روپے اور موبائل فون چھین لیا ، ڈسکہ کے عمر کا نامعلوم چور بجلی میٹر اتار کر لے گئے ، دھرم کوٹ کے حسن کی ورکشاپ سے نامعلوم چور ریڈی ایٹرلے گئے ، اکبر چوک کے عابد سے دو ڈاکوؤں نے 4لاکھ 65ہزار روپے چھین لئے ، ٹاہلی والا کے شہزاد کی حویلی سے نامعلوم چور پانچ توڑے کھاد اور ایک لوہے کاگارڈر لے گئے۔

