صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھند کے باعث ٹرانسمشن لائنوں ،ٹرانسفارمرز میں خرابی معمول

  • گوجرانوالہ
دھند کے باعث ٹرانسمشن لائنوں ،ٹرانسفارمرز میں خرابی معمول

شدید موسم کے با عث گیپکو ٹیموں کو بھی مرمت کے دوران رکاوٹیں پیش آنے لگیں

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)سردی اور دھند کے باعث گیپکو کی ٹرانسمشن لائنوں اور ٹرانسفارمرز میں فنی خرابی معمول بن گئی، فیڈر ٹرپ کرنے سے بیشتر علاقوں میں بجلی کی بندش بھی بڑھ گئی جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہونے لگا، دھند کے باعث گیپکو کی امدادی ٹیموں کو بھی مرمت کے دوران رکاوٹیں پیش آنے لگیں، چند روز سے گوجرانوالہ ڈویژن میں شدید دھند نے ڈھیرے ڈال رکھے ہیں جس کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ،شدید دھند کے باعث گیپکو کی ٹرانسمشن لائنیں اور ٹرانسفارمرز ٹرپ ہونے لگے ، فنی خرابی کے باعث بجلی کی ترسیل بند ہونے لگی اور کئی گھنٹے علاقوں میں بجلی غائب رہنے لگی جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی ڈی ڈبلیو پی:ٹریفک روانی بہتر کرنے کیلئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

بی زیڈ یو :چوری کی وارداتیں جاری، ناقص سکیورٹی بے نقاب

علاج میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی:ملیحہ رشید

تعلیمی بورڈ ملازمین کیلئے عمرہ اورسپورٹس گالا انعامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا نرسنگ سکول کا دورہ،پرنسپل کی بریفنگ

مظفرگڑھ کے 494آئمہ کرام میں پے آرڈرز تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس