صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھلے نالوں کو سلیبوں سے فوری طو رپر ڈھانپنے کے احکامات

  • گوجرانوالہ
کھلے نالوں کو سلیبوں سے فوری طو رپر ڈھانپنے کے احکامات

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر و چیئرمین جی ڈبلیو ایم سی نوید احمد نے سیالکوٹ روڈ، سیالکوٹ بائی پاس چوک سے اروپ موڑ روڈ تک دورہ کیا اور ستھرا پنجاب صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر نے صفائی عملہ کو مستعدی اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔انہوں نے اوپن ڈرینز میں غائب سلیبز کی نشاندہی پر متعلقہ محکموں کو فوری تنصیب کے احکامات جاری کرتے ہوئے عملدرآمد رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کیلئے گٹروں کے ڈھکنوں اور شہری آبادیوں میں اوپن ڈرینز پر سلیبز کی100فیصد تنصیب یقینی بنائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوامی مسائل کے حل کیلئے خصوصی سکواڈز تشکیل

کمشنر کا سٹی روڈ اور کچہری بازار پر بیوٹیفکیشن کے کا م کا جائزہ

گورنمنٹ مولا بخش ہسپتال میں بدنظمی نظر نہ آئے ،شوکت علی

اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد کاگورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر نے اراضی ریکارڈ سنٹر بھاگٹانوالہ کا دورہ سہولیات، صفائی کا تفصیلی جائزہ

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس،ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر