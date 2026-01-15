صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:چھت پر وائپر تاروں سے چھو گیا ،نوجوان کرنٹ سے جاں بحق

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر )لوہے کا وائپر چھت سے گزرتے تاروں سے چھو جانے کے باعث کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا ۔پسرور کنگرہ کے علاقہ جوئیاں میں اقبال نامی شخص گھر کی چھت پر صفائی کررہا تھا کہ تاروں سے وائپر چھو جانے کے باعث جھلس گیا اور موقع پر دم توڑ گیا ۔

