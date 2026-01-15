صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :گھر میں آ تشزدگی ،تمام سامان راکھ ، قرآن پاک کا نسخہ محفوظ

  • گوجرانوالہ
کامونکے :گھر میں آ تشزدگی ،تمام سامان راکھ ، قرآن پاک کا نسخہ محفوظ

کامونکے (تحصیل رپورٹر )محلہ رسول نگر نزد امام بارگاہ گلستان علی میں محنت کش شہباز علی کے گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی، حادثے کے وقت گھر میں کو ئی نہیں تھا ۔۔۔

آگ نے پورے مکان کو لپیٹ میں لے لیا اور تمام قیمتی سامان، ملبوسات، رضائیاں، گھریلو اشیا اور رقم جل کر راکھ ہو گئی۔ پڑوسیوں نے دھواں اور شعلے دیکھ کر فوری طور پر ریسکیو اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی تاہم پھاٹک بند ہونے کے باعث امدادی ٹیمیں بروقت نہ پہنچ سکیں۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش کی مگر سامان جل گیا ۔ اطلاع ملتے ہی محنت کش کی اہلیہ بے ہوش ہو گئی جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگ کی شدت کے باوجود قرآن پاک کا نسخہ محفوظ رہا جسے اہل علاقہ نے معجزہ قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اساتذہ اور محکمہ تعلیم کے ملازمین کے تبادلوں میں شفافیت کیلئے ای ٹرانسفر سسٹم نافذ

کتا مار مہم کے حوالے سے عدالت کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا، میئر

قابض میئر کے تمام دعوے جھوٹ ثابت، منعم ظفر

عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا حکم

لاڑکانہ:ایل پی جی قیمتوں میں اضافے کیخلاف رکشہ یونین کا مظاہرہ

گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن