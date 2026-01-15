صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی جمعیت طلبہ گوجرانوالہ ڈویژن کے زیراہتمام سہ روزہ تربیت گاہ

  • گوجرانوالہ
اسلامی جمعیت طلبہ گوجرانوالہ ڈویژن کے زیراہتمام سہ روزہ تربیت گاہ

گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )اسلامی جمعیت طلبہ گوجرانوالہ ڈویژن کے زیراہتمام سہ روزہ تربیت گاہ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

،افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق تھے ، مرکزی نائب امیر اسامہ رضی اور ڈویژنل بھر سے کارکنوں نے شرکت کی،اس موقع پر سراج الحق نے نوجوانوں کو امت کا قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں ، سابق امیر جماعت اسلامی نے طلبہ کو کردار سازی، علم و عمل کی ہم آہنگی اور دینی و اخلاقی اقدار کے فروغ پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کینیڈا کا تجارت ،تعلقات بڑھانے پر اتفاق

ریکٹر کا مسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈھاکہ میں ساؤتھ ایشین ریجنل تعلیمی کانفرنس میں شرکت

مری میں ممکنہ برفباری ، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد ، نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

ٹرمپ کی پالیسیاں جھوٹ ،فریب اور دجل پر مبنی ہیں ،لیاقت بلوچ

سیف سٹی اسلام آباد ،2ہفتے میں 6,800سے زائد سرویلنس آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن