صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات کے 341 اساتذہ کی ترقی کے حوالے سے اجلاس 17 جنوری کو ہوگا

  • گوجرانوالہ
گجرات کے 341 اساتذہ کی ترقی کے حوالے سے اجلاس 17 جنوری کو ہوگا

لالہ موسیٰ،گلیانہ (نامہ نگار )ضلع گجرات کے 341 اساتذہ کی ترقی کا امکان روشن ہو گیا ، محکمہ تعلیم گجرات کے ذرائع کے مطابق پرائمری سے سیکنڈری لیول تک کے سینکڑوں اساتذہ کی محکمانہ ترقی کیلئے ۔۔۔

درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں ، اہل امیدواروں کے ترقی کے کیسز کی منظوری کیلئے محکمانہ پروموشن کمیٹی کی چیئرپرسن ڈپٹی کمشنر نورالعین کی زیر صدارت 17جنوری کو ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں میٹنگ ہو گی۔علاوہ ازیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن گجرات یاسین خان بلوچ کی جانب سے ضلع بھر میں اساتذہ اور ملازمین کی پروموشن کے معاملات کیلئے پری ڈیپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 12 بجے طلب کر لیا گیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھل صفائی ہوئی نہ مرمت نہریں 15 روز سے بند

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت ٹریفک نظام کی بہتری کیلئے اہم اجلاس

سنگین جرائم کے انسداد اور امن و امان بہتر بنانے کیلئے حکمت عملی تیار

ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کی بہتری کیلئے اہم اجلاس

مساجد کے آئمہ کرام میں 25 ہزار اعزازیہ کے کارڈز تقسیم

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کی ریونیو افسران کے ساتھ اہم میٹنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن