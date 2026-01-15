صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے پر باقاعدہ کام شروع

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے پر باقاعدہ کام شروع

جی ٹی روڈ پر 3 مقامات پر کھدائی ، 62 ارب 70 کروڑ کا منصوبہ سال میں مکمل ہوگا

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر، سٹاف رپورٹر ) گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے پر کام شروع,31 کلو میٹر طویل کوریڈور پر 3 مختلف مقامات پر کام جاری ہے ، 62 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبہ ایک سال میں مکمل ہوگا ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5دسمبر 2025کو ماس ٹرانزٹ منصوبہ کا سنگ بنیاد رکھا تھا ۔ایمن آباد سے گکھڑ تک 31کلومیٹر طویل کوریڈور پر 4 انڈر پاسز بنائے جائیں گے ۔16 سگنل پوائنٹس، 2بس ڈپو اور 25بس سٹیشن بنائے جائیں گے ۔منصوبہ مکمل ہونے کے بعد40الیکٹرک بسیں روٹ پر چلیں گی،روزانہ 51ہزار مسافر اس سفری سہولیات سے مستفید ہونگے جبکہ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے ۔اس وقت منصوبہ پر 3 مختلف مقامات گکھڑ،ایمن آباد اور کنگنی والا کے قریب جی ٹی روڈ پر کام جاری ہے ،بڑی کرینوں کی مدد سے جی ٹی روڈ وسط سے اکھاڑی جارہی ہے ، ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کیلئے جی ٹی روڈ کے درمیان سے سیفٹی شیٹس لگائی گئی ہیں ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے جی ٹی روڈ کا دورہ کیا اور میٹرو بس سروس کے تحت جاری ابتدائی تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اساتذہ اور محکمہ تعلیم کے ملازمین کے تبادلوں میں شفافیت کیلئے ای ٹرانسفر سسٹم نافذ

کتا مار مہم کے حوالے سے عدالت کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا، میئر

قابض میئر کے تمام دعوے جھوٹ ثابت، منعم ظفر

عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا حکم

لاڑکانہ:ایل پی جی قیمتوں میں اضافے کیخلاف رکشہ یونین کا مظاہرہ

گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن