گجرات: نبیلا موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار
گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر )تھانہ سول لائن پو لیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب 3رکنی نبیلا گینگ گرفتار کرلیا۔ 7 موٹر سائیکل، پسٹل30 بور برآمد کر لیا گیا ۔ ایس ایچ او فرقان چیمہ نے ٹیم کیساتھ کارروا ئی کی ،گرفتار ملزموں میں نبیل احمد ،عمر نبی اور عدیل شامل ہیں۔
