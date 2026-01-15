صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات: نبیلا موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر )تھانہ سول لائن پو لیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب 3رکنی نبیلا گینگ گرفتار کرلیا۔ 7 موٹر سائیکل، پسٹل30 بور برآمد کر لیا گیا ۔ ایس ایچ او فرقان چیمہ نے ٹیم کیساتھ کارروا ئی کی ،گرفتار ملزموں میں نبیل احمد ،عمر نبی اور عدیل شامل ہیں۔

