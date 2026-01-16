صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی بینکاری سسٹم سے آگاہی کیلئے سیمینار کااہتمام

  • گوجرانوالہ
اسلامی بینکاری سسٹم سے آگاہی کیلئے سیمینار کااہتمام

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)اسلامی بینکاری سسٹم سے آگاہی کیلئے مقامی میرج ہال سیمینارسے خطاب کرتے ہوئے معروف بینکارز گوہر اقبال فاروقی ، واجد علی شاہ،شاہد نوید ، رضی السلام نے کہا کہ۔۔۔

اسلامی نظام معیشت کو مستحکم بناکر ہی ہم ملک وقوم کو ترقی وخوشحالی شاہراہ پر گامزن کرسکتے ہیں۔ہم اسلامی بینکنگ کا میسج گھر گھر پہنچانے کے لئے اپنی تمام ترصلاحیتوں کو بروئے کارلارہے ہیں تاکہ ہماری پرانی اور نئی نسلیں اسلامی بینکنگ کی جانب راغب ہوسکیں۔ ہمیں اسلام کے سنہری اصولوں کو نہ صرف بینکنگ اور معیشت پر لاگو کرنا چاہئے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ان پر عمل پیراہوکر دنیا وآخرت میں سرخرو ہونا چاہئے ۔ سیمینار میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے افراد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنشن کی عدم ادائیگی:ڈی جی کے ڈی اے اور دیگر کے خلاف کارروائی کا حکم

وفاقی اردو یونیورسٹی کے تحت چھٹا جلسہ تقسیم اسناد

چند سو بسوں سے ٹرانسپورٹ مسائل حل نہیں ہونگے ،منعم ظفر

شفافیت یقینی بنانے کیلئے انفارمیشن کمیشن کا سروسز اسپتال کا دورہ

گیس بحران شدید،بل ہزاروں میں آرہے ،کاشف سعید

ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ڈی آئی جی ویسٹ آفس کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ