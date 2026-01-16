صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈمرالہ تاچپراڑبندروڈتباہ حالی کاشکار،گڑھے پڑ گئے

  • گوجرانوالہ
ہیڈمرالہ تاچپراڑبندروڈتباہ حالی کاشکار،گڑھے پڑ گئے

کوٹلی لوہاراں(نامہ نگار)ہیڈمرالہ تاچپراڑ بندر وڈتباہ حالی کاشکار،بڑے بڑے گڑھے ہونے سے شہریوں کوسفرمیں شدیددشواری کاسامنا ہے ۔مختلف مقامات مرالہ بیراج،زندہ،لاڈوپنڈی،آئمہ،میانی اعواناں،میانی پٹھاناں، گوندل، ساگرپور، رڈیال، پتن سین، احملپور، سیدپور، چڈالی، روال اور چپراڑکے قریب سڑک مکمل طورپرگڑھوں میں تبدیل ہوچکی ہے ۔

جسکی وجہ سے علاقہ مکینوں اورراہ گزرشہریوں کوسفرمیں دشواری کاسامناہے اورمنٹوں کاسفرگھنٹے میں طے کرنے پرمجبورہیں۔ اس حوالے سے ممبرصوبائی اسمبلی وپارلیمانی سیکرٹری برائے سیاحت راناعارف اقبال کاپنجاب پریس کلب ہیڈمرالہ سے وابستہ صحافیوں سے گفتگوکے دوران کہناتھاکہ وہ اپنے حلقہ کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں جنکے حل کے لئے وہ کوشاں ہیں مرالہ تاچپراڑروڈکی تعمیرومرمت کے فیزون کاجلد آغازکیاجائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میگا سیوریج منصوبہ مقررہ مدت تک مکمل کرنیکا حکم

ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا حکم

ضلع میانوالی میں اگلے ماہ 164 فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب شروع

ضمنی انتخابات کے بعد الیکٹرک بس بھاگٹانوالہ سے غائب

ڈاکٹر میاں کاشف علی کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی کا اچانک دورہ

شہید سب انسپکٹر محمد شیر کی برسی سلامی پیش،فاتحہ خوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ