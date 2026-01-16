صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاوندکو قتل کرنے والی ملزمہ آشناسمیت گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )تھانہ صدرسرائے عالمگیرنے خاوندکو قتل کرنے والے ملزمہ کو آشناسمیت گرفتارکرلیا۔

موضع سر ڈھوک میں واجد کو اس کی بیوی نائلہ نے اپنے آشناکے ساتھ مل کرگلے میں پھنداڈال کر اور چھری کے وارکر کے قتل کردیا تھاجس پر پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی سے ملزم زین الطاف سکنہ چیلیانوالا اور نائلہ کو گرفتار کرکے ملزموں سے آلہ قتل چھری اور چادر بھی برآمد کرلی اور دوران تفتیش اعتراف جرم کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ہماری آپس میں دوستی تھی اکٹھے پکڑے جانے پر ملکر واجد کوگلے میں پھندا ڈال کر اور چھری کے وار کرکے قتل کردیا۔ 

 

