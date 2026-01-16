صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)فٹ پاتھ پر آلائشیں پھینکنے سے منع کرنے پر ستھرا پنجاب کے سپروائزر پر تشدد ،

 

نوکھر میں فٹ پاتھ پر آلائشیں پھینکنے سے منع کرنے پر ستھرا پنجاب کے سپروائزر نذیر ملک سکنہ پھلوکی کو دوکاندار ہیرا بٹ نے ساتھیوں کے ہمراہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پیرا فورس کے انچارج رانا طیب کی رپورٹ پر تھانہ کوٹ لدھا پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

