نوکھر میں فٹ پاتھ پر آلائشیں پھینکنے سے منع کرنے پر ستھرا پنجاب کے سپروائزر نذیر ملک سکنہ پھلوکی کو دوکاندار ہیرا بٹ نے ساتھیوں کے ہمراہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پیرا فورس کے انچارج رانا طیب کی رپورٹ پر تھانہ کوٹ لدھا پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔