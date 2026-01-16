صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اتفاق یونین گروپ کے پینل کا اعلان

  • گوجرانوالہ
اتفاق یونین گروپ کے پینل کا اعلان

گوجرانولہ ( سٹی رپورٹر)سالانہ الیکشن اتفاق یونین سی بی اے میونسپل کارپوریشن میں حصہ لینے والے اتفاق یونین گروپ کے پینل کا اعلان کردیاگیا۔

چیئرمین رحمت انصاری ،صدر زبیر انصاری،ملک نصیرالدین ہمایوں،وائس چیئرمین نعمان چیمہ ،عاصم ورک ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ،خلیل احمد جائنٹ سیکرٹری ، پروپگینڈا سیکرٹری کاشف بٹ ،اکبر علی نا ئب صدر ،عمر اسلام آفس سیکرٹری ،ممبرمجلس عاملہ کمیٹی رانا عثمان اورسلمان کو متفقہ امیدوار نامزد کیا گیا ۔اس موقع پر تمام امیدوار نے یہ عہد کیاہے کہ ہم کامیاب ہو کر اپنے تمام ملازمین بھائیوں کے حقوق اور انکی فلاح وبہبود کیلئے دن رات محنت کرینگے اور مسائل حل کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دباؤ کم کرنے کیلئے5سڑکچر پلان سڑکوں کی تعمیر التوا کا شکار

امریکی وفد کی الیکٹرک ٹرک متعارف کرانے میں دلچسپی

سروسز: 6 منزلہ فیصل مسعود ٹاور کی چاروں لفٹیں خراب

اپنی چھت اپنا گھر :اب تک 64 ہزار گھروں کی تعمیر مکمل

شدیدسردی :ایل پی جی کی قیمت میں خودساختہ اضافہ

پنجاب سیف سٹیزاتھارٹی کا جدیدڈرون مانیٹرنگ سسٹم متعارف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ