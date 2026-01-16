صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاقت بلوچ کا مختلف مقامات پرعوامی ریفرنڈم کیمپوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
لیاقت بلوچ کا مختلف مقامات پرعوامی ریفرنڈم کیمپوں کا دورہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نائب امیر جماعت اسلامی، سابق پارلیمانی لیڈر لیاقت بلوچ نے وزیرآباد،گجرات، گوجرانوالہ میں بلدیاتی کالے قانون کیخلاف عوامی ریفرنڈم کیمپوں کا دورہ کیا اور عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے کہا کہ۔۔۔

پنجاب کے عوام بااعتماد بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔ حکومتِ پنجاب نے بدنیتی کی بنیاد پر عوام سے حقوق چھین کر نوکرشاہی کو مسلّط کردیا ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز جمہوری مزاج بنائیں، جمہوریت کی نرسری مقامی حکومتوں کے نظام کو بااختیار بنائیں اور نوجوانوں کے جمہوری حقوق کو بحال کرکے کالجز اور یونیورسٹیز میں طلبہ یونینز کے انتخابات بھی کرائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ون ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں نصب سی ٹی سکین مشین پھر خراب ، مریض خوار

بارڈر بندش کا بہانہ، پرندوں کی خوراک مزید مہنگی

ڈینگی کی روک تھام کے لیے فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ کا حکم

اوپن ڈور پالیسی، ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے

غیر معیاری،مضر صحت فوڈ آئٹمز بنا نیوالے 2افراد پر مقدمہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ میں آوارہ کتوں کی تلفی کی مہم جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ