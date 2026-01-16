صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائیوسٹاک دفتر میں عملہ کوموٹر بائیکس تقسیم کی تقریب

  • گوجرانوالہ
لائیوسٹاک دفتر میں عملہ کوموٹر بائیکس تقسیم کی تقریب

ڈسکہ (نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ لائیوسٹاک آفس میں پیرا ویٹرنری سٹاف میں سرکاری موٹر بائیکس تقسیم کی تقریب ہوئی۔

 نوید اشرف ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری لٹریسی اینڈ ایجوکیشن پنجاب نے لائیو سٹاک سیالکوٹ کے 36 پیرا ویٹرنری سٹاف میں موٹر سائیکل کی تقسیم کا عمل مکمل کردیا ۔اس موقع پر ڈویژنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک گوجرانوالہ ڈاکٹر انیس احمد ، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک سیالکوٹ ڈاکٹر ظفر عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈسکہ ڈاکٹر وسیم اصغر بھی موجودتھے ۔انہوں نے کہا کہ ان موٹر بائیس کی فراہمی کا مقصد یہ ہے کہ فیلڈ ویٹرنری سٹاف کسانوں کی دہلیز پر مزید بہتر ، موثر اور بروقت لائیو سٹاک خدمات فراہم کر سکیں حکومت پنجاب کا یہ اقدام و یہی علاقوں میں جانوروں کی صحت ، بیماریوں کی روک تھام اور لائیو سٹاک سیکٹر کی بہتری کے لیے نہایت اہمیت رکھتاہے ۔شرکاء نے حکومتی اقدا م کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس سے ضلع بھر میں لائیو سٹاک سروس ڈلیوری میں نمایاں بہتری آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ون ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں نصب سی ٹی سکین مشین پھر خراب ، مریض خوار

بارڈر بندش کا بہانہ، پرندوں کی خوراک مزید مہنگی

ڈینگی کی روک تھام کے لیے فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ کا حکم

اوپن ڈور پالیسی، ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے

غیر معیاری،مضر صحت فوڈ آئٹمز بنا نیوالے 2افراد پر مقدمہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ میں آوارہ کتوں کی تلفی کی مہم جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ