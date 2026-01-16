صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:23سالہ لڑکی ٹرین تلے آکر جاں بحق

  • گوجرانوالہ
گجرات:23سالہ لڑکی ٹرین تلے آکر جاں بحق

لالہ موسیٰ(نا مہ نگار)ریلوے سٹیشن گجرات پر افسوسناک حادثہ ، لاہور سے پشاور جانیوالی عوامی ایکسپریس ٹرین میں 23سالہ آنسہ دختر افتخار کسی چیز کیلئے ٹرین سے سٹیشن پر اتری اور واپس سوار ہوتے وقت پاؤں پھسلنے سے ٹرین کے نیچے آکرموقع پر ہی جاں بحق ہوگئی ۔

ریلوے سٹیشن گجرات پر افسوسناک حادثہ ، لاہور سے پشاور جانیوالی عوامی ایکسپریس ٹرین میں 23سالہ آنسہ دختر افتخار کسی چیز کیلئے ٹرین سے سٹیشن پر اتری اور واپس سوار ہوتے وقت پاؤں پھسلنے سے ٹرین کے نیچے آکرموقع پر ہی جاں بحق ہوگئی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ون ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں نصب سی ٹی سکین مشین پھر خراب ، مریض خوار

بارڈر بندش کا بہانہ، پرندوں کی خوراک مزید مہنگی

ڈینگی کی روک تھام کے لیے فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ کا حکم

اوپن ڈور پالیسی، ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے

غیر معیاری،مضر صحت فوڈ آئٹمز بنا نیوالے 2افراد پر مقدمہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ میں آوارہ کتوں کی تلفی کی مہم جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ