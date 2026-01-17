عوامی خدمت ، ترقیاتی منصوبے ن لیگ کی پہچان :وقار چیمہ
میونسپل کمیٹی وزیرآباد کو میونسپل کارپوریشن بنانے کیلئے کوشاں ہیں:صحافیوں سے گفتگو
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )صحافی معاشرہ کی آنکھ اور مسائل کو اجاگر کرنے والے مجاہد ہیں جو قلم کے ذریعہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار ایم پی اے وقار احمد چیمہ نے بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے اراکین کے اعزاز میں تقریب کے موقع پر خانکی بیراج ریسٹ ہاوس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا، اس موقع پر سابق چیئرمین بلدیہ وزیرآباد بابو شعیب ادریس، مسلم لیگی ر ہنما میاں شہباز احمد،وقار چیمہ،شہباز چیمہ،ابرار احمد چیمہ،علی عابد،حامد ساہی اور احتشام جاوید چیمہ بھی موجود تھے ۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل کمیٹی وزیرآباد کو میونسپل کارپوریشن بنانے کیلئے کوشاں ہیں،بھٹی کے ریلوے کراسنگ پل کو پیڈ سٹرین بنانے کا کام بھی جلد شروع ہو جائے گا،سیلاب متاثرہ علاقہ جات خصوصاً بیلہ میں مواصلات کے نظام کی از سر نو تعمیر کا باقاعدہ افتتاح اگلے ہفتہ میں ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت اور ترقیاتی منصوبے مسلم لیگ (ن)کی پہچان ہیں اور عوام کی طاقت ہی اصل سرمایہ ہے ن لیگ عوامی خدمت کے تسلسل اور ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے عوام کی توقعات پر ہمیشہ پورا اتری ہے اور آئندہ بھی عوامی ترقی اور استحکام کا یہ سفر جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بس سروس کا آغاز اور میٹرو بس سروس کی فراہمی اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیر اعلی مریم نواز اہل وزیرآباد کو ملک کے جدید شہروں کی طرح ترقی یافتہ شہر دیکھنے کی خواہشمند ہیں۔