صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی :نامعلوم شخص نے خاتون کو اغوا کرلیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی :نامعلوم شخص نے خاتون کو اغوا کرلیا

راہوالی (نمائندہ دنیا )نامعلوم شخص نے خاتون کو اغوا کرلیا ۔محلہ شریف فارم کے رہائشی وسیم احمد نے تھانہ کینٹ میں درج مقدمہ میں موقف اختیار کیا وہ اسکی اپنی بیوی ش دختر محمد بوٹا بعمر 30سالہ سے معمولی تلخ کلامی ہوئی میں گھر سے باہر چلا گیا۔

 رات آٹھ بجے کے قریب گھر واپس آیا تو گھر میں موجود نہ تھی تو گھر میں موجود بیٹیوں نے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے گھر سے باہر نکلی ہے آج پندرہ روز گزرچکے ہیں کافی تلاش کیا وہ واپس نہ آئی ہے نہ کوئی سراغ ملا ، شبہ ہے کہ میری بیوی کو کسی نامعلوم نے ورغلا پھسلا کر حرام کاری کی نیت سے اغواہ کرلیا ، بیوی کو بازیاب کرایاجائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل درخواستوں کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم

میانوالی میں گرین بس اسٹاپس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز

یونیورسٹی آف میانوالی میں تین نئے ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرامز کی منظوری

شوکت علی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،مریضوں سے ملاقات

اسد عباس مگسی کا عیسیٰ خیل کے مختلف ہسپتالوں کے دورے

امریکہ، ملائشیا،کینیڈا سمیت 6ملکی وفد کا کینو فیکٹری کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن