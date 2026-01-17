ڈسکہ :ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے
ہیڈبمبانوالہ، ستراہ ، ڈسکہ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔
ویروالا میں 4نامعلوم افراد عاطف حسین کے ڈیرہ پر آئے اور رسیوں سے باندھ کر 7لاکھ روپے ، 2 موبائل فون ، ایک بھینس ، بچھڑی اور تین جھوٹیاں چھین کر لے گئے ، وڈالہ سندھواں کے قریب تین نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر بابر سے 51ہزار300روپے اور 3موبائل فون چھین لئے ، گلوٹیاں موڑ میں محمدعثمان کی ہوٹل کے باہر سے موٹر سائیکل چوری، بدھا گورائیہ میں طارق کے ڈیرہ سے 9 مرغے اور تین مرغیاں چوری ہو گئیں ۔