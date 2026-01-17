صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی ناردرن کمپنی کی جانب سے ہیٹر کے استعمال میں احتیاط کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
سوئی ناردرن کمپنی کی جانب سے ہیٹر کے استعمال میں احتیاط کی ہدایت

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا) انچارج سوئی ناردرن گیس حافظ آباد عدیل اشرف نے سرد موسم کے پیشِ نظر شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے۔

کہ ہیٹر کے استعمال کے دوران مکمل احتیاط برتی جائے اور رات کے وقت ہیٹر سمیت تمام گیس سے چلنے والے آلات بند کر کے سوئیں۔اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہیٹر کا زیادہ استعمال آکسیجن میں کمی کا باعث بن سکتا ہے جس سے انسانی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ،ہیٹر کا استعمال محدود اور محتاط انداز میں کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹیکس چوری کیخلاف کارروائی: کپڑا خریداری کا مرکز سیل ، پاور لوم فیکٹری پر چھاپہ

ترقیاتی سکیموں میں رکاوٹ برداشت نہیں کرینگے ، ایم ڈی واسا

چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ،تمام محکموں کے سربراہان کی شرکت

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس کا ڈی ایچ کیو اور سٹی ہسپتال کا دورہ

الیکٹرک وہیکل چارجنگ سسٹم کے لیے اقدامات کی ہدایت

ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ، اہم فیصلے کئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن