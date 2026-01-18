صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:بغیر تصدیق گوشت فروخت کر نے پر قصاب کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:بغیر تصدیق گوشت فروخت کر نے پر قصاب کیخلاف مقدمہ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا ) بغیر مہر ذبح خانہ گوشت فروخت کرنے پر قصاب کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے نواحی گاؤں کڑیال کلاں میں چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے بغیر مہر ذبح خانہ گوشت فروخت کرنے پر عمران نامی قصاب کے خلاف مقدمہ درج کر ا دیا کارروائی کے دوران شہریوں کی جانب سے گوشت کے معیار پر بھی سوالات اٹھائے گئے جس پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر محمد اقبال کو گوشت کا معیار چیک کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ملزم کے خلاف مضر صحت گوشت فروخت کرنے کی شکایات بھی موصول ہو رہی تھیں ۔اسسٹنٹ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ مضرصحت اشیاء فروخت کیخلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جڑواں شہروں میں پانی کا بحران شدید،شہری پریشان،ٹینکر والوں کی چاندی

کراچی میں دوسرے ڈیجیٹلائزڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا

مودی نے عدالتوں کو سیاسی انتقام کا ہتھیار بنا دیا ،مشال ملک

ریڈ زون میں سکیورٹی انتظامات کو مزید فول پروف بنایا جائے ،آئی جی

متاثرین الائنس اسلام آباد کے زیر اہتمام ملپور میں احتجاجی جلسہ

شہید اے ایس پی سلمان ایاز کی برسی پولیس افسروں کی قبر پر حاضری ،دعا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل