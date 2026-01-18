صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نا اہل مشیروں نے بلاول کو سیاسی یتیم بنا دیا :رہنما پیپلز پارٹی

  • گوجرانوالہ
نا اہل مشیروں نے بلاول کو سیاسی یتیم بنا دیا :رہنما پیپلز پارٹی

تتلے عالی(نامہ نگار )پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین پنجاب کے رہنما امتیاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نا اہل مشیروں نے بلاول بھٹوزرداری کو سیاسی یتیم بنا کر پارلیمنٹ سے دور کر دیا جس سیاسی جماعت کا چیئرمین بنایا گیا ہے

اس کا پارلیمنٹ میں کوئی نمائندہ نہیں اور وہ خود پیپلزپارٹی پارلیمنٹرین کا ٹکٹ لے کر الیکشن لڑنے پر مجبور ہیں جبکہ ان کی پارٹی کے پاس فنڈز نہ ہونے کے برابر ہیں،ملک میں اصل طاقت پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے پاس ہے اور اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹ،قومی اسمبلی وتمام صوبائی اسمبلیوں سے تعلق رکھتے ہیں ،وقت کی ضرورت ہے یا پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کو پیپلز پارٹی میں ضم کرکے تیر کا نشان حاصل کیا جائے یا بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان پیپلزپارٹی پارلیمنٹرین کا چیئرمین بنایا جائے تاکہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کی راہ ہموار ہو سکے ،پارٹی قائدین کو بیٹھ کر گہری سوچ بچار کرنی پڑے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسران واجبات کی وصولی کو یقینی بنائیں :کمشنر سرگو دھا

اے سی شیریں گل کا ایس او ایس ولیج کا دورہ، بچوں سے ملاقات

افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے انتظامی امور کا جائزہ اجلاس

خوشاب :ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ‘ریونیو اہداف کا جائزہ لیا گیا

ترقی اور خوشحالی کیلئے سیاسی ہم آہنگی ناگزیر:سمیرا ملک

شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل