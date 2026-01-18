صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:لیگی رہنما ثنا اللہ ٹہکہ مقامی پارٹی قائدین پر برس پڑے

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:لیگی رہنما ثنا اللہ ٹہکہ مقامی پارٹی قائدین پر برس پڑے

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )مسلم لیگ ن کے سابق ضلعی سیکرٹری اطلاعات ثنا اﷲٹہکہ بٹ اپنی پارٹی کے مقامی ر ہنماؤں کے خلاف پھٹ پڑے ۔

نواحی قصبہ کولو تارڑ کے قبرستان میں وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی سائرہ افضل تارڑ کے والد اور سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری میاں افضل حسین تارڑ کی قبر پر آہ وزاری کرتے ہوئے ثنا اﷲٹہکہ کا کہنا تھا کہ میاں جی آپ نے جو محنت کی ہے وہ ساری ضائع ہوگئی،اس وقت آپکے سارے جانثار پریشان ہیں اور کسی اور طرف جابھی نہیں سکتے ۔میاں جی پرچیاں آپ کی ذات کی ہیں اوردینی بھی ہم نے انہیں ہی ہیں لیکن ہم نے آپکی اولاد کے ساتھ چلنا نہیں ہے کیونکہ آپ کی اولاد کسی کا کوئی کام نہیں کرتی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسران واجبات کی وصولی کو یقینی بنائیں :کمشنر سرگو دھا

اے سی شیریں گل کا ایس او ایس ولیج کا دورہ، بچوں سے ملاقات

افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے انتظامی امور کا جائزہ اجلاس

خوشاب :ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ‘ریونیو اہداف کا جائزہ لیا گیا

ترقی اور خوشحالی کیلئے سیاسی ہم آہنگی ناگزیر:سمیرا ملک

شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل