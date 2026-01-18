صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:مین بازار میں رکشے کھڑے کرنیوالوں کیخلاف کارروا ئی

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ:مین بازار میں رکشے کھڑے کرنیوالوں کیخلاف کارروا ئی

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی کی مین بازار میں رکشہ والوں کیخلاف کارروائی،2کیخلاف مقدمات درج کرا دئیے ۔

میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ کے تجاوزات انسپکٹر علی نادر چودھری نے مین بازار میں پابندی کے باوجودرکشہ کھڑا کرنے اورراستہ بندکرنے پر محمدصابر سکنہ خواص پورکو رکشہ نکالنے کاکہاتو اس نے عملہ سے ہاتھاپائی اور گالم گلوچ کی جبکہ رکشہ ڈرائیور امجدفاروق سکنہ خواص پورکو بھی عملہ تجاوزات نے بازار میں رکشہ کھڑاکرنے سے منع کیاتو اس نے بھی تجاوزات عملہ سے ہاتھاپائی اور گالم گلوچ کیا جس پرمیونسپل کمیٹی کی طرف سے دونوں کیخلاف تھانہ سٹی میں مقدمات درج کراد ئیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

رمضان بازاروں کیلئے انتظامات کا آغاز،قیمتوں کے تعین کی ہدایت

قیام امن، عدل وانصاف کی فراہم کیلئے وکلاء کا کردار اہم، اسماعیل کھاڑک

ایس پی صدر کی تھانہ مخدوم رشید میں کھلی کچہری

میپکو کی بڑی کارروائی، کاٹن فیکٹری میں بجلی چوری پکڑی گئی

کبیروالا،سکول کے سامنے بجلی کا بوسیدہ کھمبا خطرہ بن گیا

وہاڑی میں وارداتیں معمول،شہری نقدی،سامان سے محروم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل