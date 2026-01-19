صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق بٹ کی بھابھی،عبد الجبار بٹ کی اہلیہ کا انتقال

  • گوجرانوالہ
جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق بٹ کی بھابھی،عبد الجبار بٹ کی اہلیہ کا انتقال

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق بٹ کی بھابھی،عبد الجبار بٹ کی اہلیہ انتقال کرگئیں جنہیں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آبائی قبرستان شاہ صفا میں سپرد خاک کردیا گیا،

نما ز جنازہ قاری محمد اشرف نے پڑ ھائی۔ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم،بلال قدرت بٹ،وقاص احمد بٹ،ناصر محمود کلیر،صابر حسین بٹ،مرزا غلام مصطفی،سابق چیئرمین بلدیہ خواجہ محمد جمیل،سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس و دیگر نے شرکت کی۔مرحومہ کے قل شریف کا ختم آج صبح10بجے دارہ ارائیاں سرکلر روڈ بالمقابل گلہ موجدین وزیرآباد میں ہوگا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صحت کی دیکھ بھال میں بہتری ہر شہری کا حق ، وزیراعلیٰ

سیلانی کا گل پلازہ متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان

قرآن وسنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی، شاداب رضا

پیپلزپارٹی کرپشن کی بے تاج بادشاہ، جماعت اسلامی سندھ

گندی گلیوں کی صفائی مہم جلد شروع کرنے کا فیصلہ

آگ بجھانے میں تاخیر بدترین گورننس کا نتیجہ، منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر