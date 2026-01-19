صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جناح آٹو مارکیٹ یونین کے صدر محمد سدیس کی چیف آفیسر حیدر چٹھہ سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
جناح آٹو مارکیٹ یونین کے صدر محمد سدیس کی چیف آفیسر حیدر چٹھہ سے ملاقات

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )شہر بھر میں تجاوزات ،قبضہ مافیاسمیت دیگر مسائل، ترقیاتی کاموں اور عوامی خدمات میں کردار ادا کرنے پر جناح آٹو مارکیٹ یونین کے صدر محمد سدیس کی چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ،ایم او آر قیصر امین وڑائچ ،لینڈ انکروچمنٹ سپر نٹنڈٹ رحمت علی انصاری سے شہزاد مہر کے ہمراہ اہم ملاقات ہوئی

جس میں انہوں نے چیف آفیسر سمیت ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم پُرامید ہیں کہ آپ شہر کو مزید خوبصورت اور عوام دوست بنانے کیلے اپنا بھر پور کردار ادا کررہے ہیں۔آخر میں انہوں نے رحمت علی انصاری کو سوئیز ربھی پیش کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر