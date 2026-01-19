صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت نے کلیوال سیداں کو ماڈل ویلج بنانے کی منظوری دیدی

  • گوجرانوالہ
حکومت نے کلیوال سیداں کو ماڈل ویلج بنانے کی منظوری دیدی

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )سیدندیم عباس کلیوا ل سیداں ،سیدعقیل عباس کلیوال سیداں کی کاوشوں سے ضلع گجرات کامعروف گاؤں کلیوال سیداں ماڈل ویلج دیہات کی فہرست میں شامل کردیاگیا،

نعیم عباس کلیوال سیداں نے بتایاکہ سید ندیم عباس شاہ ،سید عقیل عباس شاہ کی کاوشوں سے موضع کلیوال سیداں کو مثالی گاؤں کی منظوری ہو چکی ہے ،عنقریب گاؤں میں کام کا آغاز ہوجائے گا جس میں صاف پانی،سیوریج سسٹم، آر او واٹر پلانٹ،گرین پارک، گلیوں نالیوں کی تعمیراور نکاسی کا نظام شامل ہے ،انہوں نے پنجاب حکومت کاشکریہ اداکرتے ہوئے کہاکہ ماڈل ویلج بننے سے کلیوال سیدا ں سے مسائل کاخاتمہ ہوجائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان : الحاق کیلئے سکولوں سے درخواستیں طلب، ایس او پیز جاری

کوٹ ادوشہر کی خوبصورتی ، صحت سہولیات ترجیح ،بلال سلیم

وہاڑی ملتان روڈ کے چوکوں کی ری ڈیزائننگ کا فیصلہ

تمام منصوبوں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت

7 گینگز گرفتار، 43لاکھ مالیت کی ریکوری مدعیوں کے حوالے

کہروڑپکا میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت میلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر