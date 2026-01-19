صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:سکولوں میں باتھ رومز کی ناقص صفائی ،بیماریوں کا خدشہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:سکولوں میں باتھ رومز کی ناقص صفائی ،بیماریوں کا خدشہ

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ڈسکہ اور گرد ونواح کے متعدد پرائمری اور مڈل سکولوں کے باتھ رومز کی حالت انتہائی خراب ’خستہ حال باتھ رومز میں صفائی کا انتظام ناقص ’بیماریاں پھیلنے لگیں ۔

محکمہ تعلیم کے افسر وں کی چشم پوشی کے باعث علاقہ بھرمیں متعدد سرکاری پرائمری ’مڈل سکولوں کے باتھ رومز کی حالت انتہائی ابتر ہے ، خستہ حالی اور صفائی ستھرائی کے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ باتھ رومز بچوں میں بیماریاں پھیلانے کا موجب بھی بن رہے ہیں بچوں کے والدین اور علاقہ کی سیاسی وسماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ پرائمری ’مڈل سکولوں کے اندر بیت الخلا نئے سر ے سے تعمیر کر ائے جائیں ان کی صفائی ستھرائی کیلئے ملازمین بھرتی کئے جائیں تاکہ بچے مہلک امراض سے محفوظ رہ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد ڈویژن میں 25 کروڑ سے 100 جدید فش فارم بنانے کیلئے منصوبہ سازی شروع

ہاکی سٹیڈیم میں جیتو فیصل آباد کے میگا ایونٹ کا انعقاد

الائیڈ سکولز ہیڈ آفس کے زیر اہتمام پرنسپل کانفرنس کا انعقاد

ایوانِ عابد تمیمی میں آل پنجاب مشاعرہ ،نامور شعرانے کلام سنایا

ریسلنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت انڈر17 و 19 مقابلے

ایم ڈی واسا کی کاوشوں سے نئی مشینری، گاڑیاں پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر