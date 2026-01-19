صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمن آ باد میں 395 کلو مضر صحت گوشت تلف ،ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
ایمن آ باد میں 395 کلو مضر صحت گوشت تلف ،ملزم گرفتار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر میٹ سیفٹی ٹیم نے موڑ ایمن آباد صدرالدین کالونی میں واقع غیر قانونی مذبح خانے پر کارروائی کی اور395 کلو مضر صحت گوشت تلف، چھریوں سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا ، ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار کر لئے گئے ۔

بتایا گیا ہے کہ فوڈ سیفی ٹیم کی جانب سے ریکی کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی، ملزم بیمار اور مضر صحت گوشت بنانے میں مصروف پائے گئے ، موقع پر ویٹرنری سپیشلسٹ نے گوشت کا معائنہ کیا، دوران چیکنگ گوشت کو مضرصحت قرار دینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی، غیر معیاری مضر صحت گوشت سپلائی روکنے کیلئے لائیوسٹاک کے ہمراہ چھاپے مارے جارہے ہیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق مردہ بیمار اور مادہ جانور کے گوشت کا استعمال معدہ اور جگر کے موذی امراض میں مبتلا کرتا ہے ، جعل ساز مافیا زیادہ منافع کی لالچ میں خوراک نہیں بیماری فروخت کرتا ہے ، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں معیاری خوراک کی یقینی فراہمی کیلئے مسلسل چیکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، صحت دشمن عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان : الحاق کیلئے سکولوں سے درخواستیں طلب، ایس او پیز جاری

کوٹ ادوشہر کی خوبصورتی ، صحت سہولیات ترجیح ،بلال سلیم

وہاڑی ملتان روڈ کے چوکوں کی ری ڈیزائننگ کا فیصلہ

تمام منصوبوں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت

7 گینگز گرفتار، 43لاکھ مالیت کی ریکوری مدعیوں کے حوالے

کہروڑپکا میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت میلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر