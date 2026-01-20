صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:مین بازار میں رکشے والوں کیخلاف کارروائی ، مزید 6 مقدمات

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )چیف آفیسر میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ تنویر عباس گجرکے حکم پرمین بازارمیں رکشہ والوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ،مزید6رکشہ والوں کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے۔۔۔

 دن کے اوقات میں بازارمیں رکشہ داخل کرکے تجاوزات کے مرتکب ہونے والے رکشہ ڈرائیوروں کیخلاف کریک ڈاؤن مسلسل جاری ہے ،گزشتہ روز تجاوزات انسپکٹر علی نادرکی زیرقیادت مین بازار میں کھڑے 3 رکشہ والوں علی حسن سکنہ فیصل پورہ،قمرعباس سکنہ لوہسر،شہباز سکنہ صابر کوٹ کے خلاف تجاوزات و عملہ سرکاری کے ساتھ بدتمیزی پر تھانہ سٹی لالہ موسیٰ میں ایف آئی آر زدرج کرائی گئیں۔

