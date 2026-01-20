ڈسکہ:گھر میں ڈاکہ ، راہگیر بھی لٹ گیا
ڈسکہ،منڈیکی گورائیہ(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) ڈکیتی کی وارداتوں میں ڈاکولاکھوں روپے ’طلائی زیورات اورموبائل فون لوٹ کرلے گئے۔
موضع دھرم کوٹ کا اسد گھرمیں سویاہواتھا کہ رات کی تاریکی میں تین ڈاکو گھس آئے اور آتے ہی اہلخانہ کواسلحہ کی نوک پریرغمال بناکر طلائی لاکٹ سیٹ ’انگوٹھی ’چاندی کے کنگن او رموبائل فون لوٹ کرفرارہوگئے دوسری واردات میں ڈسکہ کا ناظم سیالکوٹ سے گوجرانوالہ کی طرف جارہاتھا جب وہ گوجرانوالہ روڈ ڈسکہ کے قریب پہنچاتواس کو 3 ڈاکوؤں نے روک لیا اوراس سے 2لاکھ روپے ا ور موبائل فونز چھین کرفرارہوگئے ۔