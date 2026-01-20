صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
پابندی کے باوجود ایل پی جی ریفلنگ کرنے والی 3 د کانیں سیل

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )اے سی صدر نے پابندی کے باوجود ایل پی جی ریفلنگ کرنے والی 3 د کانیں سیل کر دیں۔

بتایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید نے کوٹ اسحاق اور لدھیوالہ میں پابندی کے باوجود ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والی تین دوکانوں کو سیل کر دیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رہائشی آبادی میں ایل پی جی ریفلنگ کرتے ہوئے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں جن میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اگر ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے باز نہ آئے تو ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔

 

