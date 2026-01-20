نوشہرہ ورکاں:پتنگیں بیچنے اور اڑانے والوں کیخلاف کارروا ئی
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) انسپکٹر محمد ریاض گوندل ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے تحت پتنگ بازی اور کیمیکل ڈور کی تیاری۔۔۔
فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد ہے جس پر سی پی او گوجرانوالہ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کی نگرانی میں عمل درآمد کر ایا جا رہا ہے جس کے دوران پتنگ بازی کا سامان تیار کرنے والوں، فروخت کرنے والوں اور پتنگ اڑانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ انسپکٹر ریاض گوندل نے کہا کہ پتنگ بازی اور کیمیکل ڈور انسانی جانوں کیلئے انتہائی خطرناک ہیں جن کے باعث ماضی میں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور اس جان لیوا مشغلے سے دور رہیں بصورت دیگر قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔