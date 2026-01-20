صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک:اوور لوڈ کے با عث ٹرانسفارمر پھٹ گیا ،16گھنٹے بجلی بند

  • گوجرانوالہ
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )کوٹ اسحاق گلہ عمر بن خطاب والا میں رات گئے بجلی کا ا وور لوڈ ٹرانسفارمر پھٹ گیا ، 16گھنٹے کے طویل بریک ڈاؤن کے بعد بجلی بحال کر دی گئی۔

 بتایا گیا ہے کہ گپیکو سب ڈویژن لدھیوالہ کے علاقے کوٹ اسحاق کے گلہ عمر بن خطاب والا میں رات گئے بجلی کا اوور لوڈ ٹرانسفارمر پھٹ گیا جس سے جس کے کوٹ اسحاق میں بجلی کے سولہ گھنٹے کے طویل بریک ڈاؤن کے گیپکو سب ڈویژن لدھیوالہ کی ٹیم نے متبادل ٹرانسفارمر نصب کر کے کوٹ اسحاق کی بجلی بحال کر دی گئی۔

 

