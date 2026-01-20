کلاسکے میں پریس کلب کا قیام ،رجیم کا اعلان
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )کلاسکے میں پریس کلب کا قیام عمل میں آ گیا، اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں علاقہ بھر سے صحافیوں، وکلا برادری، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور مختلف شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران پریس کلب کی نومنتخب رجیم کا باقاعدہ اعلان کیا گیا جس کے مطابق سلیم منہاس چیئرمین، میاں وسیم احمد صدر اور معروف عنایت ہنجرا کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا جبکہ مصباح گل کو نائب صدر مقرر کیا گیا۔ دیگر عہدیدار وں میں اطہر سعید ڈار، فیضان حسن، عثمان غنی چیمہ، عظمت علی ورک، انجم شہزاد بھٹی اور فضل باری بھٹی شامل ہیں۔