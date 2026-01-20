جناح پارک میں دونوں بڑے فاؤنٹینز مکمل طور پر فعال
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ کی جانب سے جناح پارک، جی ٹی روڈ میں واقع دونوں بڑے فاؤنٹینز کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔
یہ منصوبہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے بیوٹیفکیشن انیشیٹو کے تحت منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی شاہد عباس جوتہ کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔اس موقع پر منیجنگ ڈائریکٹر شاہد عباس جوتہ نے بتایا کہ شہر کے پارکوں کی خوبصورتی میں اضافہ اور شہریوں کو بہتر تفریحی سہولیات کی فراہمی ہارٹیکلچر ایجنسی کی اولین ترجیح ہے ۔ جناح پارک میں موجود یہ فاؤنٹینز عرصہ دراز سے غیر فعال تھے جنہیں اب مکمل طور پر بحال کر کے دوبارہ فعال کر دیا گیا ۔