سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں روپے ، مال وزر سے محروم

  گوجرانوالہ
سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں روپے ، مال وزر سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری 2لاکھ 90 ہزارروپے ،موبائل فون سمیت شناختی کارڈ ،ڈرائیونگ لائسنس سے محروم ہو گئے ۔

سمبڑیال کے علاقہ نہر اپر چناب کی پٹری پر پرویز مسیح سے دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو ئو ں نے 15 ہزار روپے ، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس ،موبائل فون چھین لیا اورفرار ہوگئے جبکہ تھانہ بیگووالہ کے علاقہ موضع کوپرہ کلاں کے رہائشی بلال کے گھر ان کی عدم موجودگی میں گھر کے تالے توڑ کر 2 لاکھ 76 ہزارروپے نامعلوم افراد چوری کر لے گئے۔

