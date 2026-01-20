صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی کالج میں صارفین کے حقوق سے متعلق آگاہی سیمینار

  • گوجرانوالہ
نجی کالج میں صارفین کے حقوق سے متعلق آگاہی سیمینار

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیئرپرسن ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل و ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی ہدایات پر کنزیومر پروٹیکشن کونسل گوجرانوالہ کے زیرِ اہتمام ایک نجی کالج میں صارفین کے حقوق سے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

 سیمینار میں طلبہ و طالبات، اساتذہ اور کالج انتظامیہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔سیمینار سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ضلعی تحفظِ صارف کونسل چودھری محمد فاروق نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کو خریداری کے دوران اپنے قانونی حقوق سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی، استحصال یا غیر معیاری مصنوعات سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہر خریداری پر رسید حاصل کرنا صارف کا قانونی حق اور ذمہ داری ہے ، کیونکہ رسید کے بغیر شکایت کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔

