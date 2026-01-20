صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ کے واٹر سپلائی موٹر کے کمرے سے سامان چوری

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ کے واٹر سپلائی موٹر کے کمرے سے سامان چوری

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے واٹر سپلائی موٹر کے کمرے سے سامان چوری ہو گیا ، دیگر وارداتوں میں شہری رقم ، طلائی زیورات موبائل فون اور دیگر سامان سے محروم ہو گئے۔

بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کوٹلی ریت والی میں تین موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے زمیندار محمد منیر کو راجباہ کی پٹری پر گن پوائنٹ پر روک کر اس سے 3 لاکھ پچاس ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا لدھیوالہ سٹی کے محلہ افضل ٹاؤن کی رہائشی کلثوم بی بی جو چار ماہ سے لاہور میں مقیم ہے کہ گھر کا تالا توڑ کر چور طلائی زیورات بیس ہزار روپے نقدی پنکھا اور برتن چوری کر کے لے گئے مدوخلیل کے رہائشی عمر فاروق کے گھر سے چورموبائل فون چوری کر کے لے گیاالیاس کالونی کے رہائشی محمد بشیر کے بکریوں کے فارم سے چور پنکھے سولر پلیٹ آہنی دروازے اور واٹر پمپ چوری کر کے لے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس