لدھیوالہ کے واٹر سپلائی موٹر کے کمرے سے سامان چوری
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے واٹر سپلائی موٹر کے کمرے سے سامان چوری ہو گیا ، دیگر وارداتوں میں شہری رقم ، طلائی زیورات موبائل فون اور دیگر سامان سے محروم ہو گئے۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کوٹلی ریت والی میں تین موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے زمیندار محمد منیر کو راجباہ کی پٹری پر گن پوائنٹ پر روک کر اس سے 3 لاکھ پچاس ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا لدھیوالہ سٹی کے محلہ افضل ٹاؤن کی رہائشی کلثوم بی بی جو چار ماہ سے لاہور میں مقیم ہے کہ گھر کا تالا توڑ کر چور طلائی زیورات بیس ہزار روپے نقدی پنکھا اور برتن چوری کر کے لے گئے مدوخلیل کے رہائشی عمر فاروق کے گھر سے چورموبائل فون چوری کر کے لے گیاالیاس کالونی کے رہائشی محمد بشیر کے بکریوں کے فارم سے چور پنکھے سولر پلیٹ آہنی دروازے اور واٹر پمپ چوری کر کے لے گئے ۔