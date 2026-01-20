صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیپکو میں بھر تی ہونیوالے نئے افسروں کا تربیتی سیشن

  • گوجرانوالہ
گیپکو میں بھر تی ہونیوالے نئے افسروں کا تربیتی سیشن

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیئرمین گیپکو بورڈ آف دائریکٹرز مجاہد پرویز چٹھہ اور چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد ایوب نے کہا ہے کہ نئے بھرتی ہونے والے انجینئرز اور۔۔۔

 افسر گیپکو کا مستقبل ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ادارے کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ وہ گیپکو میں نئے بھرتی ہونے والے افسر وں کے پہلے تربیتی سیشن کی تکمیل پر منعقدہ سرٹیفکیٹ تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ تقریب میں جنرل منیجر آپریشن مظہر نوید، جنرل منیجر ٹیکنیکل معظم فضل، جلیل الرحمن، ڈی جی کسٹمر سروس میاں عرفان علی و دیگر افسروں نے شرکت کی ۔

