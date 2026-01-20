صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منیجنگ ڈائریکٹر واسا کا کچا فتح منڈ روڈ، مافی والا بازار، سیالکوٹ بائی پاس کا دورہ

  • گوجرانوالہ
منیجنگ ڈائریکٹر واسا کا کچا فتح منڈ روڈ، مافی والا بازار، سیالکوٹ بائی پاس کا دورہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا اکرام اللہ نے کچا فتح منڈ روڈ، مافی والا بازار، سیالکوٹ بائی پاس، اروپ موڑ، محلہ نورپورہ اور بیکوپورہ کا دورہ کیا۔

دورے کے دوران ڈائریکٹر انجینئرنگ ولایت علی بھی ایم ڈی واسا کے ہمراہ موجود تھے ۔دورے کا مقصد مذکورہ علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں، نکاسی آب، سیوریج اور فراہمی آب کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینا تھا۔ ایم ڈی واسا نے موقع پر موجود افسر وں سے کام کی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ لی اور ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اور معیار کے مطابق مکمل کیا جائے ۔اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز حافظ صہیب، محمد بلال اور کامران بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس