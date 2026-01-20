منیجنگ ڈائریکٹر واسا کا کچا فتح منڈ روڈ، مافی والا بازار، سیالکوٹ بائی پاس کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا اکرام اللہ نے کچا فتح منڈ روڈ، مافی والا بازار، سیالکوٹ بائی پاس، اروپ موڑ، محلہ نورپورہ اور بیکوپورہ کا دورہ کیا۔
دورے کے دوران ڈائریکٹر انجینئرنگ ولایت علی بھی ایم ڈی واسا کے ہمراہ موجود تھے ۔دورے کا مقصد مذکورہ علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں، نکاسی آب، سیوریج اور فراہمی آب کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینا تھا۔ ایم ڈی واسا نے موقع پر موجود افسر وں سے کام کی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ لی اور ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اور معیار کے مطابق مکمل کیا جائے ۔اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز حافظ صہیب، محمد بلال اور کامران بھی موجود تھے ۔