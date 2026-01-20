وزیر آباد کو کارپوریشن کا درجہ نہ دینے پر اعتراضات کی سماعت
کمشنر گوجرانوالہ اور لوکل گورنمنٹ کمیشن کے ارکان نے قانونی نکات کو غور سے سنا
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع وزیرآباد کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ نہ دینے پر عوامی اعتراضات پر کمشنر گوجرانوالہ کی سربراہی میں سماعت کی گئی ۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت ضلع وزیرآباد میں ابتدائی طور پر تجویز کردہ حد بندی اور وزیرآباد کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دینے کے خلاف عوامی اعتراضات پر باقاعدہ سماعت ڈی پی ایس سکول کے آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی، سماعت میں لوکل گورنمنٹ کمیشن کے ارکان وکلا ، سول سوسائٹی سیاسی نمائندگان کاروباری برادری اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اعتراض کنندگان کی جانب سے مؤقف اختیار کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 140-Aاور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے مطابق ضلع وزیرآباد میں مؤثر بااختیار اور عوامی ضروریات سے ہم آہنگ مقامی حکومت کا قیام شہریوں کا بنیادی آئینی حق ہے جس کیلئے وزیرآباد کو میونسپل کمیٹی کی بجائے میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا جانا ناگزیر ہے ۔ سماعت کے دوران اعتراض کنندگان افتخار احمد بٹ ، پروفیسر حافظ منیر، عدیل محفوظ اور نبیل اعجاز چیمہ کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے سینئر وکیل مبشرحسین چیمہ ،سیکرٹری بار وقار احمد رندھا و ا ، مستنصر علی گوندل ایڈووکیٹ اور سابق ناظم یونین کونسل خالد مغل نے کہا کہ وزیرآباد صدیوں سے تاریخی معاشی اور صنعتی حیثیت رکھتا ہے اور پنجاب کے دوآبہ میں اہم معاشی مرکز رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ وزیرآباد کو ضلع کا درجہ دیا جا چکا ہے تاہم تجویز کردہ حد بندی میں دھونکل اور سوہدرہ جیسے شہری علاقوں جو پہلے ٹاؤن کمیٹیاں تھے کو علیحدہ یونین کونسلز بنا کر میونسپل کمیٹی وزیرآباد کی آبادی کو 181,300 کے قریب محدود کر دیا گیا ہے جو شہری آبادی کے آئینی و قانونی حقوق کی درست نمائندگی نہیں کرتی۔اعتراض کنندگان نے واضح کیا کہ اگر دھونکل کی اربن آبادی (تقریباً 16,400)اور سوہدرہ کی اربن آبادی (تقریباً 27,000) کو وزیرآباد میونسپل کارپوریشن میں شامل کیا جائے تو مجموعی شہری آبادی دو لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے جس کے بعد دفعہ 7(1)(b) کے تحت وزیرآباد کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دینا قانونی تقاضا بن جاتا ہے ۔ کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی اور لوکل گورنمنٹ کمیشن کے ارکان نے اعتراضات اور قانونی نکات کو سنا۔