گلوٹیاں کلاں میں گائنی اینڈ میڈیکل کیمپ کا انعقاد
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )الفنان ہسپتال کی طرف سے گلوٹیاں کلاں میں فری گائنی اینڈ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ۔ماہر ڈاکٹرز کی جانب سے کیمپ کے دوران خواتین سمیت سینکڑوں مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا۔۔۔
جبکہ مختلف لیبارٹری ٹیسٹ اور الٹراساؤنڈ کی سہولت بھی بلا معاوضہ فراہم کی گئی کیمپ میں بالخصوص خواتین کے امراض، زچگی، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر عام بیماریوں کی تشخیص کی گئی، ماہرڈاکٹرز نے مریضوں کو علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اور مفید طبی مشورے بھی د ئیے۔