صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوٹیاں کلاں میں گائنی اینڈ میڈیکل کیمپ کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
گلوٹیاں کلاں میں گائنی اینڈ میڈیکل کیمپ کا انعقاد

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )الفنان ہسپتال کی طرف سے گلوٹیاں کلاں میں فری گائنی اینڈ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ۔ماہر ڈاکٹرز کی جانب سے کیمپ کے دوران خواتین سمیت سینکڑوں مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا۔۔۔

 جبکہ مختلف لیبارٹری ٹیسٹ اور الٹراساؤنڈ کی سہولت بھی بلا معاوضہ فراہم کی گئی کیمپ میں بالخصوص خواتین کے امراض، زچگی، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر عام بیماریوں کی تشخیص کی گئی، ماہرڈاکٹرز نے مریضوں کو علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اور مفید طبی مشورے بھی د ئیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس