ساہیوال:56اساتذہ و ملازمین کی اگلے گریڈ میں ترقی کی منظوری
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نیاز احمد مغل کی زیرِ صدارت محکمہ تعلیم ساہیوال کی ڈیپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ تعلیم کے متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران مجموعی طور پر 74کیسز زیرِ غور لائے گئے جن میں سے 56اساتذہ و ملازمین کو اگلے گریڈ میں ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔ ترقی پانے والوں میں ایلیمنٹری سکول ٹیچر(ای ایس ٹی) سے سیکنڈری سکول ٹیچر (ایس ایس ٹی)میل (سائنس) کے 5، آرٹس کے 21، فیمیل (آرٹس) کے 25 جبکہ سینئر کلرک سے ہیڈ کلرک/اسسٹنٹ کے 2 کیسز شامل ہیں۔