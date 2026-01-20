لدھیوالہ وڑائچ:سکون آ ور ادویات کی بغیر نسخہ فروخت
نوجوان ادویات کو کولڈ ڈرنکس میں ملا کر نشہ تیار کرکے استعمال کر نے لگے
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ عالم چوک کوٹ اسحاق اور گردونواح کے میڈیکل سٹور اور فارمیسز پر مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی سکون آور ادویات کی بغیر نسخہ فروخت معمول بن گئی جس سے نوجوان نسل خطرات سے دوچار ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ عالم چوک کوٹ اسحاق دھاڑیوال اعوان چوک کے میڈیکل سٹورز اور فارمیسز پر بغیر ڈاکٹرز کے نسخہ کے بغیر خواب آور کیپسول گولیاں سرعام فروخت ہو رہے ہیں جنہیں نوجوان کولڈ ڈرنکس کے ساتھ استعمال کرکے خطر ناک نشہ بنا رہے ہیں مقامی شہریوں کے مطابق اس نشے کے اثرات آئس سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہو رہے ہیں اور کم عمر نوجوان اس لت میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی میڈیکل سٹور پر ضابطہ اخلاق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے جہاں فارما سسٹ کی عدم موجودگی میں غیر تربیت یافتہ افراد ادویات فروخت کر رہے ہیں اور کولڈ ڈرنکس کے ساتھ خواب آور کیپسول کا استعمال نوجوانوں میں ذہنی و جسمانی پیچیدگیوں کا سبب بن رہا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور محکمہ صحت کے افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔